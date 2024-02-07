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Работников екатеринбургского метрополитена могут обеспечить служебным жильём
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Вице-мэр Екатеринбурга Рустам Галямов в ходе рабочего совещания заявил, что работникам метрополитена дадут возможность получить служебное жильё.
Ожидается, что это позволит сохранить кадровый состав и привлечь новых сотрудников на работу в екатеринбургский метрополитен.
Ранее губернатор Свердловской области поручил главе Екатеринбурга рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта в уральской столице. поручил
«Рустам Галямов поручил распространить возможность получения служебного жилья – мера, предоставленная сотрудникам "Гортранса" – и на работников метрополитена. Кадровая служба уже начала прием заявлений»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Ожидается, что это позволит сохранить кадровый состав и привлечь новых сотрудников на работу в екатеринбургский метрополитен.
Ранее губернатор Свердловской области поручил главе Екатеринбурга рассмотреть вопрос о повышении зарплат сотрудникам общественного транспорта в уральской столице. поручил
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