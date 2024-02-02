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Синоптики предупредили о снегопадах и гололедице в Свердловской области 8 и 9 февраля
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают жителей Свердловской области снегопадах и гололедице в виде снежных накатов, которые ожидаются в регионе 8 и 9 февраля.
В четверг, 8 февраля, в Свердловской области облачно, ночью снег, в горах местами сильный днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -11…-6°C, на севере до -16°C. Днём -8…-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег, на дорогах гололедица. Ночью -9…-7°C, днём -6…-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 февраля, в регионе облачно, ночью на юге небольшой, местами умеренный снег, на севере снег, в отдельных районах сильный, днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -14…-9°C, днём -12…-7°C. Ветер 1-6 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой снег. Ночью и днём -12…-10°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В четверг, 8 февраля, в Свердловской области облачно, ночью снег, в горах местами сильный днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -11…-6°C, на севере до -16°C. Днём -8…-3°C. Ветер 4-9 м/сек.
В Екатеринбурге облачно, снег, на дорогах гололедица. Ночью -9…-7°C, днём -6…-4°C. Ветер 4-9 м/сек.
В пятницу, 9 февраля, в регионе облачно, ночью на юге небольшой, местами умеренный снег, на севере снег, в отдельных районах сильный, днём небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах на дорогах гололедица в виде снежного наката. Ночью -14…-9°C, днём -12…-7°C. Ветер 1-6 м/сек.
В уральской столице облачно, небольшой снег. Ночью и днём -12…-10°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупредили о гололедице в Свердловской области
29 января 2024
29 января 2024