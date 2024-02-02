Екатерина Мизулина намерена обратиться в прокуратуру из-за высказывания мэра Нижнего Тагила

«Мэр Нижнего Тагила назвал ситуацию с жестоким избиением девочки-сироты "обычным детским конфликтом" и "банальной историей", обвинив в распространении информации о преступлении украинских провокаторов. Позже он сказал, что его высказывания подали в "не в том контексте". Вообще-то ничего "рядового" в избиении ребенка нет. Тем более, что девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами. Юные преступники должны понести наказание»,