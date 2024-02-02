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Екатерина Мизулина намерена обратиться в прокуратуру из-за высказывания мэра Нижнего Тагила
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в своём телеграм-канале о том, что она обратится в прокуратуру по поводу высказывания мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева.
С её слов, жители Нижнего Тагила написали ей о своих опасениях о том, что инцидент с выступлением градоначальника пытаются замять. В связи с этим она намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.
Ранее Владислав Пинаев комментировал своё высказывание перед старшеклассниками, объяснив, что его ответ мог быть слишком эмоциональным из-за того, что в социальных сетях конфликт, с его слов, сильно искажали. Также он заявил в своём телеграм-канале о том, что в его сторону на фоне школьного конфликта поступали угрозы.
«Мэр Нижнего Тагила назвал ситуацию с жестоким избиением девочки-сироты "обычным детским конфликтом" и "банальной историей", обвинив в распространении информации о преступлении украинских провокаторов. Позже он сказал, что его высказывания подали в "не в том контексте". Вообще-то ничего "рядового" в избиении ребенка нет. Тем более, что девочка попала в больницу с тяжёлыми травмами. Юные преступники должны понести наказание»,
– написала Екатерина Мизулина.
С её слов, жители Нижнего Тагила написали ей о своих опасениях о том, что инцидент с выступлением градоначальника пытаются замять. В связи с этим она намерена обратиться в Генеральную прокуратуру с просьбой провести проверку.
Ранее Владислав Пинаев комментировал своё высказывание перед старшеклассниками, объяснив, что его ответ мог быть слишком эмоциональным из-за того, что в социальных сетях конфликт, с его слов, сильно искажали. Также он заявил в своём телеграм-канале о том, что в его сторону на фоне школьного конфликта поступали угрозы.
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