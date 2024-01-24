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Уволившимся водителям екатеринбургского ОТ начали рассылать завлекающие обратно в «Гортранс» письма
Потенциальных водителей заманивают обещаниями погашения долгов и льготной ипотекой
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уволившимся водителям екатеринбургских автобусов и трамваев начали приходить письма из ЕМУП «Гортранс» — им предлагают вернуться на работу в муниципальное предприятие.
«Вечерним ведомостям» стало известно как минимум о двух таких письмах, которые, по всей видимости, имеют гораздо более массовый характер. В обоих случаях в письмах, которые пришли уволившимся сотрудникам по почте, водителям предлагают вернуться на работу.
В качестве преимуществ работы в «Гортрансе» указывают повышение зарплаты два раза в год (конкретные суммы при этом в письме не указаны) и помощь в оформлении льготной ипотеки.
Впервые мера поощрения водителям в виде льготной ипотеки прозвучала из уст мэра Алексея Орлова на заседании гордумы в конце декабря 2023 года. На этой неделе источник издания 66.ru сообщал о том, что мэрия даже договорилась с некоторыми застройщиками, которые выразили готовность пойти навстречу сотрудникам «Гортранса». Что это за застройщики, не сообщалось.
Проблему острого дефицита кадров в сфере общественного транспорта в Екатеринбурге в последние месяцы прочувствовали практически все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев — из-за нехватки сотрудников на маршруты выходит далеко не весь транспорт, из-за чего увеличились интервалы, а в салонах регулярно возникают давки. По данным собеседника «Вечерних ведомостей», в одном из трамвайных депо Екатеринбурга дефицит кадров приблизился уже к 50%.
«Вечерним ведомостям» стало известно как минимум о двух таких письмах, которые, по всей видимости, имеют гораздо более массовый характер. В обоих случаях в письмах, которые пришли уволившимся сотрудникам по почте, водителям предлагают вернуться на работу.
В качестве преимуществ работы в «Гортрансе» указывают повышение зарплаты два раза в год (конкретные суммы при этом в письме не указаны) и помощь в оформлении льготной ипотеки.
Уволившимся водителям обещают индексацию зарплаты два раза в год и помощь в оформлении ипотеки
Впервые мера поощрения водителям в виде льготной ипотеки прозвучала из уст мэра Алексея Орлова на заседании гордумы в конце декабря 2023 года. На этой неделе источник издания 66.ru сообщал о том, что мэрия даже договорилась с некоторыми застройщиками, которые выразили готовность пойти навстречу сотрудникам «Гортранса». Что это за застройщики, не сообщалось.
Письма бывшим водителям рассылают по обычной почте
Проблему острого дефицита кадров в сфере общественного транспорта в Екатеринбурге в последние месяцы прочувствовали практически все пассажиры автобусов, троллейбусов и трамваев — из-за нехватки сотрудников на маршруты выходит далеко не весь транспорт, из-за чего увеличились интервалы, а в салонах регулярно возникают давки. По данным собеседника «Вечерних ведомостей», в одном из трамвайных депо Екатеринбурга дефицит кадров приблизился уже к 50%.
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