В Верхней Пышме увеличится качество связи и скорость интернета

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Верхней Пышме проводится перенастройка частот, которая позволит увеличить качество голосовой связи и скорость мобильного интернета в городе. Специалисты должны будут завершить её этой весной.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе свердловского филиала МТС, на днях их сотрудники закончили настройку оборудования в районе завода «Уральские локомотивы», благодаря чему в гостевой и проходной зоне скорость мобильного интернета увеличилась на 30%.Специалисты уже завершили настройку частот в Екатеринбурге и до апреля обещают закончить эту работу в Верхней Пышме. Также аналогичная перенастройка сейчас проводится в Реже, Ревде и Алапаевске. Вероятно, местные жители, пользующиеся услугами федерального оператора, уже смогли заметить, насколько возросла скорость интернет-сёрфинга и загрузки тяжелого контента в сети LTE в тех районах, где модернизация уже проведена.В планах компании в 2024 году провести рефарминг на всей территории региона.Подчеркивается, что «Уральские локомотивы» – один из флагманов машиностроения в Свердловской области, где проектируют, строят и обслуживают современные составы четыре тысячи рабочих. Там же родились известные уральцам «ласточки», которые на сегодняшний день курсируют в 25 российских субъектах. Поэтому было важно обеспечить предприятие одним из первых хорошей связью.