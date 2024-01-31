В Екатеринбурге за последние две недели из полиции уволились полсотни человек

– приводят слова бывшего полицейского в издании.

«Случилось вот что: все, кто хотел уйти, дождались премий на Новый год, вышли на работу, посмотрели, что творится, и решили уволиться. Очень нервная обстановка, большая ответственность, постоянные переработки при средней зарплате. Много внутренних системных проблем, которые не решаются из года в год»,