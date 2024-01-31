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В Екатеринбурге за последние две недели из полиции уволились полсотни человек

12.29 Среда, 7 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за последние две недели из полиции уволились полсотни человек, некоторые из которых ушли, не дождавшись пенсии по выслуги лет. Об этом сообщает портал E1.ru со ссылкой на одного из уволившихся сотрудников.

Он утверждает, что такого никогда раньше не было. Для свердловского гарнизона полиции, с его слов, это антирекорд за всё время его существования.

«Случилось вот что: все, кто хотел уйти, дождались премий на Новый год, вышли на работу, посмотрели, что творится, и решили уволиться. Очень нервная обстановка, большая ответственность, постоянные переработки при средней зарплате. Много внутренних системных проблем, которые не решаются из года в год»,

– приводят слова бывшего полицейского в издании.


Также, по его мнению, причиной для увольнения могла стать история с бывшим шалинским участковым, «на которого спустя несколько лет возбудили три уголовных дела». Из-за этого уволившийся правоохранитель и его коллеги не чувствовали себя защищенными несмотря на то, что они работали, как он утверждает, по закону.

«Даже если ты действуешь строго по закону, то тебя всё равно в любой момент могут посадить просто потому, что ты стал неугоден. Кому это надо?»,

– задал риторический вопрос источник портала.


В городском УМВД заявили, что большинство ушли на пенсию, остальные перевелись на другие должности.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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