Жители Эльмаша опять вынуждены защищать лес от расползающихся автодорог

«Мы направляли замечания с данными из Государственного водного реестра в Госэкспертизу, и Госэкспертиза в результате не согласовала данный проект. В проекте, вынесенном Администрацией города сейчас на обсуждение, отсутствуют необходимые исходные данные – согласованный Госэкспертизой проект участка автодороги выше улицы Фрезеровщиков. Вынесенный на обсуждение кусок дороги по факту идёт в тупик, грунтовую дорогу, но при этом такое строительство существенно нарушит права жителей домов по улице Фрезеровщиков на безопасную и благоприятную среду, ухудшит условия для жизни. Утвержденного проекта планировки района также нет».



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5. В течение часа текст не будет отправляться, потому что система дает время его отредактировать. По истечении часа сообщение будет отправлено автоматически, не нужно дополнительно нажимать. 1. Зайдите на сайт общественных обсуждений 2. Зайдите под своим аккаунтом Госуслуг3. Нажмите «Принять участие в обсуждении» (если ранее не подавали). ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ здесь ().4. Через 30 мин – час зайдите повторно, отправьте свои комментарии. Возможный ТЕКСТ здесь (обратите внимание, некоторые абзацы только про собственников домов по ул. Фрезеровщиков).5. В течение часа текст не будет отправляться, потому что система дает время его отредактировать. По истечении часа сообщение будет отправлено автоматически, не нужно дополнительно нажимать.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Уютный уголок природы, который в народе знают, как «Пышминские озерки», может исчезнуть, если будет осуществлён имеющийся проект новой автодороги. Сегодня — последний день перед общественными обсуждениями, когда жители города могут возразить против данного проекта.Речь опять идёт о неуклюжих попытках администрации Екатеринбурга придумать, как разгрузить запруженные в последнее время дороги Орджоникидзевского района. И если раньше природе города угрожал проект дублёра проспекта Космонавтов, который прочертили через весь Калиновский лесопарк, то теперь речь идёт оо обходе до Верхней Пышмы, часть которого планируется вывести с улицы Фрезеровщиков по Пышманским озеркам (эта территория носит ещё название «Калиновский хутор»). Жители Эльмаша указывают на то, что данный проект в нынешнем виде нарушает Водный кодекс Российской Федерации, поскольку посягает нав охранные зоны реки Пышмы.Через соцсети инициативная группа распространяет обращение к неравнодушным согражданам:Желающих помочь отстоять Пышминские озерки просят принять участие в общественных обсуждениях и оставить свои замечания. Для этого предлагается следующее: