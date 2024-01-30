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Жители Эльмаша опять вынуждены защищать лес от расползающихся автодорог

20.13 Вторник, 6 февраля 2024
Фото: ВК-группа «Новости Калиновского лесного парка» / vk.com/oopt_kalinovskiy
Уютный уголок природы, который в народе знают, как «Пышминские озерки», может исчезнуть, если будет осуществлён имеющийся проект новой автодороги. Сегодня — последний день перед общественными обсуждениями, когда жители города могут возразить против данного проекта.

Речь опять идёт о неуклюжих попытках администрации Екатеринбурга придумать, как разгрузить запруженные в последнее время дороги Орджоникидзевского района. И если раньше природе города угрожал проект дублёра проспекта Космонавтов, который прочертили через весь Калиновский лесопарк, то теперь речь идёт оо обходе до Верхней Пышмы, часть которого планируется вывести с улицы Фрезеровщиков по Пышманским озеркам (эта территория носит ещё название «Калиновский хутор»). Жители Эльмаша указывают на то, что данный проект в нынешнем виде нарушает Водный кодекс Российской Федерации, поскольку посягает нав охранные зоны реки Пышмы.

Через соцсети инициативная группа распространяет обращение к неравнодушным согражданам:

«Мы направляли замечания с данными из Государственного водного реестра в Госэкспертизу, и Госэкспертиза в результате не согласовала данный проект. В проекте, вынесенном Администрацией города сейчас на обсуждение, отсутствуют необходимые исходные данные – согласованный Госэкспертизой проект участка автодороги выше улицы Фрезеровщиков. Вынесенный на обсуждение кусок дороги по факту идёт в тупик, грунтовую дорогу, но при этом такое строительство существенно нарушит права жителей домов по улице Фрезеровщиков на безопасную и благоприятную среду, ухудшит условия для жизни. Утвержденного проекта планировки района также нет».


Желающих помочь отстоять Пышминские озерки просят принять участие в общественных обсуждениях и оставить свои замечания. Для этого предлагается следующее:

1. Зайдите на сайт общественных обсуждений
2. Зайдите под своим аккаунтом Госуслуг
3. Нажмите «Принять участие в обсуждении» (если ранее не подавали). ВИДЕОИНСТРУКЦИЯ здесь ().
4. Через 30 мин – час зайдите повторно, отправьте свои комментарии. Возможный ТЕКСТ здесь (обратите внимание, некоторые абзацы только про собственников домов по ул. Фрезеровщиков).
5. В течение часа текст не будет отправляться, потому что система дает время его отредактировать. По истечении часа сообщение будет отправлено автоматически, не нужно дополнительно нажимать.


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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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