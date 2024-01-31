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СК начал проверку после травмирования воспитанницы частного детсада в Екатеринбурге

17.14 Вторник, 6 февраля 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге сотрудники следственного комитета решили проверить частный детский садик, в котором одна из воспитанниц получила травму при падении на лестнице.

По данным СУ СКР по Свердловской области, после того как девочка упала, работники детского садика приняли меры для оказания первой помощи, после его вызвали медиков, которые доставили малолетнюю в больницу. Е1.ru сообщает, что малышка ударилась головой об угол ступеньки.

«В рамках процессуальной проверки следователем СКР устанавливаются все обстоятельства случившегося с целью дачи ситуации объективной правовой оценки. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью ребёнка, будет проведена судебно-медицинская экспертиза»,

– говорится в сообщении СК.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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