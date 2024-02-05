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Из-за лекции Екатерины Мизулиной у здания УрФУ выросла очередь
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге у здания Уральского федерального университета из-за лекции об информационных войнах, которую сейчас проводит там Екатерина Мизулина, образовалась большая очередь.
Как сообщили студенты корреспонденту «Вечерних ведомостей», встреча с главой «Лиги безопасного интернета» должна была начаться в 13.00, но попасть в здание университета до сих пор сложно из-за тщательного осмотра вещей на входе, который организовывают во время массовых мероприятий. Учащиеся также рассказали, что не все, кто стоит в очереди, пришли на встречу с Екатериной Мизулиной. Некоторым студентам нужно просто отработать долги. Другие признались, что пришли на лекцию, чтобы не ходить на пары. Нашёлся также человек, который заявил, что разделяет взгляды Мизулиной.
Напомним, что вчера Екатерина Мизулина посещала с той же лекцией школу №1. Там она также рассуждала на темы цензуры в русском рэпе и пропаганду наркотиков в музыке.
Как сообщили студенты корреспонденту «Вечерних ведомостей», встреча с главой «Лиги безопасного интернета» должна была начаться в 13.00, но попасть в здание университета до сих пор сложно из-за тщательного осмотра вещей на входе, который организовывают во время массовых мероприятий. Учащиеся также рассказали, что не все, кто стоит в очереди, пришли на встречу с Екатериной Мизулиной. Некоторым студентам нужно просто отработать долги. Другие признались, что пришли на лекцию, чтобы не ходить на пары. Нашёлся также человек, который заявил, что разделяет взгляды Мизулиной.
Напомним, что вчера Екатерина Мизулина посещала с той же лекцией школу №1. Там она также рассуждала на темы цензуры в русском рэпе и пропаганду наркотиков в музыке.
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На встречу с Мизулиной ищут студентов УрФУ, которые «максимально лояльны» и «не с журналистики»
04 февраля 2024
04 февраля 2024