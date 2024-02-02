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В екатеринбургскую школу №1 с лекцией наведалась Екатерина Мизулина
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Екатерина Мизулина с лекцией об информационных войнах наведалась в екатеринбургскую школу №1. Об этом сообщает телеграм-канал «Свет Екатеринбург».
По данным телеграм-издания, на лекцию к главе «Лиги безопасного интернета» попасть смогли не все желающими. Также тем, кому повезло оказаться слушателем Мизулиной пришлось пройти досмотр личных вещей.
Помимо рассказов про информационные войны и методы недругов, Екатерина Мизулина затронула темы цензуры в русском рэпе и пропаганду наркотиков в музыке.
Напомним, что в ноябре 2023 года школа №1 была названа именем одного из соавторов конституции России, выдающегося юриста и правоведа Сергея Алексеева.
По данным телеграм-издания, на лекцию к главе «Лиги безопасного интернета» попасть смогли не все желающими. Также тем, кому повезло оказаться слушателем Мизулиной пришлось пройти досмотр личных вещей.
Помимо рассказов про информационные войны и методы недругов, Екатерина Мизулина затронула темы цензуры в русском рэпе и пропаганду наркотиков в музыке.
Напомним, что в ноябре 2023 года школа №1 была названа именем одного из соавторов конституции России, выдающегося юриста и правоведа Сергея Алексеева.
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