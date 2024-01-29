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В четверть миллиона рублей обойдётся режевской стоматологии сломанная челюсть пациентки

21.07 Понедельник, 5 февраля 2024
Иллюстрация: нейросети
В Реже прошёл суд по делу о сломанной челюсти. Ответчиком в процессе выступала организация, которой положено вправлять челюсти, а не ломать.

«Отличились» зубные лекари из Режевской стоматологической поликлиники. В октябре 2022 года они умудрились сломать челюсть пациентке, наведавшейся удалить ноющий зуб. После визита к режевским стоматологам у пациентки ныла уже вся сломанная челюсть. Ни есть, ни разговаривать нормально женщина, разумеется, не могла.

В Реже справиться с такой бедой не смогли и направили потерпевшую в Екатеринбург, в Госпиталь ветеранов войн. Там ей под общим наркозом сделали операцию. Но на этом беды дамы не закончились. Даже операция (после которой последовала ещё одна) не помогла ей полностью вернуть прежнюю подвижность челюсти. К тому же вскоре у пациентки начали наблюдаться провалы в памяти, что тоже связывают с пережитыми ею стрессом и болью.

В суд на возмещение морального и материального ущерба уралочка со сломанной стоматологами челюстью подавала ранее. Она требовала с ГАУЗ СО «Режевская стоматологическая поликлиника» сумму в 430 тысяч рублей, но суд удовлетворил её требования лишь частично, снизив размер выплаты до 250 тысяч рублей. После этого обе стороны попытались опротестовать такое решение: истица надеялась добиться более крупной компенсации, а стоматологи рассчитывали остаться ненаказанными, ссылаясь на то, что их пациентка изначально была предупреждена о возможных рисках.

Свердловский областной суд рассмотрел материалы дела и не нашел необходимости как-либо менять решение суда первой инстанции. Режевская стоматологическая поликлиника теперь должна выплатить пострадавшей четверть миллиона рублей.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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