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Двум семьям врачей выдали служебное жильё в Новоуральске
Фото: пресс-служба «УЭХК»
Двум семьям врачей, которые переехали из Пермского и Алтайского краёв работать в Новоуральск, выдали служебное жильё – двухкомнатные квартиры, приобретённые за счёт «Росатома» на общую сумму в пять миллионов рублей в рамках проекта ФМБА России и Росатома, который направлен на доступность медпомощи.
В Новоуральске расположены сразу три предприятия Топливного дивизиона Росатома – Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», крупнейший в мире производитель обогащенного урана»), ООО «НПО «Центротех» (высокотехнологичное предприятие машиностроение и приборостроения) и ООО «Экольянск» (лидер российского рынка автомобильных катализаторов).
«УЭХК» обеспечивать жильём семьи врачей, которые соглашаются переехать в другой город, с 2013 года. За десять лет на эти цели потребовался 61 миллион рублей, из которых 48 миллионов перечислил местный комбинат, и 13 миллионов вложил «Росатом».
В Новоуральске расположены сразу три предприятия Топливного дивизиона Росатома – Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», крупнейший в мире производитель обогащенного урана»), ООО «НПО «Центротех» (высокотехнологичное предприятие машиностроение и приборостроения) и ООО «Экольянск» (лидер российского рынка автомобильных катализаторов).
«За 2023 год в центральную медсанчасть №31 Новоуральска трудоустроились 24 специалиста, в феврале 2024 года коллектив пополнят еще шесть врачей, еще около двадцати находятся в реестре медсанчасти. Все трудоустроенные медики обеспечиваются служебным жильем, которое приобретается за счет средств "Росатома" и АО "УЭХК»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «УЭХК».
«УЭХК» обеспечивать жильём семьи врачей, которые соглашаются переехать в другой город, с 2013 года. За десять лет на эти цели потребовался 61 миллион рублей, из которых 48 миллионов перечислил местный комбинат, и 13 миллионов вложил «Росатом».
«Жилье для врачей – это действенный и эффективный путь пополнения медсанчасти Новоуральска ценными квалифицированными кадрами. А для жителей города каждый новый врач – это более доступная медицинская помощь»,
– отметил генеральный директор «УЭХК» Александр Дудин.
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