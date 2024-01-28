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Двум семьям врачей выдали служебное жильё в Новоуральске

17.10 Понедельник, 5 февраля 2024
Фото: пресс-служба «УЭХК»
Двум семьям врачей, которые переехали из Пермского и Алтайского краёв работать в Новоуральск, выдали служебное жильё – двухкомнатные квартиры, приобретённые за счёт «Росатома» на общую сумму в пять миллионов рублей в рамках проекта ФМБА России и Росатома, который направлен на доступность медпомощи.

В Новоуральске расположены сразу три предприятия Топливного дивизиона Росатома – Уральский электрохимический комбинат (АО «УЭХК», крупнейший в мире производитель обогащенного урана»), ООО «НПО «Центротех» (высокотехнологичное предприятие машиностроение и приборостроения) и ООО «Экольянск» (лидер российского рынка автомобильных катализаторов).

«За 2023 год в центральную медсанчасть №31 Новоуральска трудоустроились 24 специалиста, в феврале 2024 года коллектив пополнят еще шесть врачей, еще около двадцати находятся в реестре медсанчасти. Все трудоустроенные медики обеспечиваются служебным жильем, которое приобретается за счет средств "Росатома" и АО "УЭХК»,

– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе «УЭХК».


«УЭХК» обеспечивать жильём семьи врачей, которые соглашаются переехать в другой город, с 2013 года. За десять лет на эти цели потребовался 61 миллион рублей, из которых 48 миллионов перечислил местный комбинат, и 13 миллионов вложил «Росатом».

«Жилье для врачей – это действенный и эффективный путь пополнения медсанчасти Новоуральска ценными квалифицированными кадрами. А для жителей города каждый новый врач – это более доступная медицинская помощь»,

– отметил генеральный директор «УЭХК» Александр Дудин.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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11:05 Трёх детей из горящего дома спасли пожарные в Реже
10:30 СК заинтересовался ДТП в Первоуральске, где пострадал десятилетний мальчик
10:01 Четыре человека пострадали в лобовом столкновении под Берёзовским
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