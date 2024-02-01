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Жители Сысерти подали в суд на департамент лесного хозяйства УрФО

16.03 Понедельник, 5 февраля 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Жители Сысерти, выступающие против строительства мусоросортировочного комплекса в их городском округе, подали в суд на департамент лесного хозяйства по УрФО. Причиной стало отношение ведомства к сельскохозяйственных землям, которые хотят занять занимающимся мусорными отходами предприятием.

Сысертцы считают, что департамент игнорирует то, что владелец участка не занимался территорией при том, что по закону он был обязан использовать их по целевому назначению, так как территория относится к категории «земли сельскохозяйственного назначения». В связи с этим в исковом заявлении (есть в распоряжении редакции) они просят признать непринятие департаментом лесного хозяйства мер по оспариванию права собственности частных лиц на земельный участок незаконным бездействием и обязать устранить нарушения путем оспаривания права собственности частных лиц на земельный участок. Активисты настаивают на том, что территорию, выбранную для предприятия, отдали фермерам.

Напомним, что жители Сысертского городского округа подавали в районную избирательную комиссию обращение с просьбой зарегистрировать инициативою группу по проведению референдума, касающегося вопроса строительства мусорного полигона в их районе.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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