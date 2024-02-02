Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста

«Из территориального ОВД уволены три должностных лица, в том числе начальник Госавтоинспекции. Ещё 4 человека по итогам проведенной служебной проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости