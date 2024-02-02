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Начальник ГИБДД Каменска-Уральского лишился поста
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В Каменске-Уральском уволили начальника местной Госавтоинспекции Алексея Морозова. Это произошло вскоре после того, как в Интернете было опубликовано видео, предположительно запечатлевшем «подставу» со стороны гаишников, — обращает внимание на «совпадение» информационное агентство «Время Пресс».
Короткий видеоролик был опубликован в середине января. Судя по нему, сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского действовали в сговоре с пешеходом, который по несколько раз переходил пешеходный переход, оборудованный светофором с кнопкой. При этом мужчина создавал на дороге ситуацию, которую можно было представить, как нарушение со стороны проезжающих водителей. Экипаж постовой машины стоял неподалёку и каждый раз выезжал на задержание «нарушителя». По некоторым предположениям, роль «пешехода» тоже исполнял один из сотрудников.
Увольнение Алексея Морозова начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал следующим образом:
Майор полиции Алексей Морозов стал начальником отдела ГИБДД Каменска-Уральского в марте 2020 года. В органах МВД же он работает с 2003 года.
Короткий видеоролик был опубликован в середине января. Судя по нему, сотрудники ГИБДД Каменска-Уральского действовали в сговоре с пешеходом, который по несколько раз переходил пешеходный переход, оборудованный светофором с кнопкой. При этом мужчина создавал на дороге ситуацию, которую можно было представить, как нарушение со стороны проезжающих водителей. Экипаж постовой машины стоял неподалёку и каждый раз выезжал на задержание «нарушителя». По некоторым предположениям, роль «пешехода» тоже исполнял один из сотрудников.
Увольнение Алексея Морозова начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых прокомментировал следующим образом:
«Из территориального ОВД уволены три должностных лица, в том числе начальник Госавтоинспекции. Ещё 4 человека по итогам проведенной служебной проверки привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущения в профилактической работе с личным составом».
Майор полиции Алексей Морозов стал начальником отдела ГИБДД Каменска-Уральского в марте 2020 года. В органах МВД же он работает с 2003 года.
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