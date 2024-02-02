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Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Администрация города Екатеринбурга выступила с комментариями по поводу жалоб жителей ЖК «Весна» на нападения собак:
К слову, у жителей города есть более эффективный способ борьбы с бродячими собачьими стаями и потенциальной опасностью нападений. «Ничьих» животных можно делать собственными домашними питомцами. Конечно, приведённый с улицы пёс потребует от желающего приютить его большого терпения и денежных вложений на необходимые проверки у ветеринара. Но после периода привыкания к жилью и к двуногому другу бывшие бродяжки, как правило, отплачивают любовью и преданностью.
«От жителей ЖК «Весна» действительно поступало несколько сообщений с информацией о наличии стаи собак на прилегающей территории. Каждое из этих сообщений отработано. Состоялось несколько выездов группы отлова. Работа будет продолжена до того момента, пока собак не удастся поймать. Ближайший выезд запланирован на предстоящие выходные.
Администрация города Екатеринбурга направила несколько писем в адрес командования находящейся рядом воинской части с просьбой оказать содействие в поимке животных. В частности, отремонтировать ограждение территории части, чтобы собаки не могли на неё проникнуть. Кроме того, по информации от местных жителей, собаки питаются отходами солдатской столовой, что способствует их размножению».
Администрация города Екатеринбурга направила несколько писем в адрес командования находящейся рядом воинской части с просьбой оказать содействие в поимке животных. В частности, отремонтировать ограждение территории части, чтобы собаки не могли на неё проникнуть. Кроме того, по информации от местных жителей, собаки питаются отходами солдатской столовой, что способствует их размножению».
К слову, у жителей города есть более эффективный способ борьбы с бродячими собачьими стаями и потенциальной опасностью нападений. «Ничьих» животных можно делать собственными домашними питомцами. Конечно, приведённый с улицы пёс потребует от желающего приютить его большого терпения и денежных вложений на необходимые проверки у ветеринара. Но после периода привыкания к жилью и к двуногому другу бывшие бродяжки, как правило, отплачивают любовью и преданностью.
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В Екатеринбурге жильцов ЖК «Весна» кошмарит стая бродячих псов
02 февраля 2024
02 февраля 2024