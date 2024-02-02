Мэрия Екатеринбурга отреагировала на сообщения о нападении собак в ЖК «Весна»

«От жителей ЖК «Весна» действительно поступало несколько сообщений с информацией о наличии стаи собак на прилегающей территории. Каждое из этих сообщений отработано. Состоялось несколько выездов группы отлова. Работа будет продолжена до того момента, пока собак не удастся поймать. Ближайший выезд запланирован на предстоящие выходные.



Администрация города Екатеринбурга направила несколько писем в адрес командования находящейся рядом воинской части с просьбой оказать содействие в поимке животных. В частности, отремонтировать ограждение территории части, чтобы собаки не могли на неё проникнуть. Кроме того, по информации от местных жителей, собаки питаются отходами солдатской столовой, что способствует их размножению».

Антон Каптелов © Вечерние ведомости