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Синоптики предупреждают о метелях и снегопадах в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» сообщают о метелях и снегопадах, ожидающихся в грядущие выходные в Свердловской области, и о похолодании до -23°C. Также они предупреждают о гололедице.
В субботу, 3 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -15…-10°C, на крайнем севере и востоке до -23°C. Днём -13…-8°C, на крайнем севере и востоке до -16°C, на крайнем юго-западе до -3°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночью -13…-11°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 4 февраля, в регионе облачно, ночью снег, местами сильный, днём небольшой, местами умеренный снег, на востоке до сильного. Ночью -15…-10°C, на крайнем севере до -20°C. Днём -9…-4°C, на севере -16…-11°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью умеренный, днём небольшой снег. Ночью -12…-10°C, днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 3 февраля, в Свердловской области облачно с прояснениями, небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах метель, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -15…-10°C, на крайнем севере и востоке до -23°C. Днём -13…-8°C, на крайнем севере и востоке до -16°C, на крайнем юго-западе до -3°C. Ветер 4-9 м/сек, местами порывы до 12 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, ночью небольшой, днём умеренный снег. Ночью -13…-11°C, днём -10…-8°C. Ветер 4-9 м/сек.
В воскресенье, 4 февраля, в регионе облачно, ночью снег, местами сильный, днём небольшой, местами умеренный снег, на востоке до сильного. Ночью -15…-10°C, на крайнем севере до -20°C. Днём -9…-4°C, на севере -16…-11°C. Ветер 3-8 м/сек.
В уральской столице облачно, ночью умеренный, днём небольшой снег. Ночью -12…-10°C, днём -7…-5°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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