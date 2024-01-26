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До конца года в Екатеринбурге ограничат движение по улице Авангардной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге до конца года ограничат движение по улице Авангардной от дома № 10 по Кировградской до дома № 9 Авангардной.
Ограничения будут действовать с 20 февраля по 31 декабря 2024 года.
Перекрытие автомобилистам предлагают объезжать по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных борцов и Калинина. На общественный транспорт ограничения не повлияют.
Ограничения будут действовать с 20 февраля по 31 декабря 2024 года.
«Это необходимо для строительства многоэтажного жилого дома в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Кировградской»,
– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии.
Перекрытие автомобилистам предлагают объезжать по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных борцов и Калинина. На общественный транспорт ограничения не повлияют.
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