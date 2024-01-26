До конца года в Екатеринбурге ограничат движение по улице Авангардной





– сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. «Это необходимо для строительства многоэтажного жилого дома в границах улиц Красных борцов – Уральских рабочих – Кузнецова – Кировградской»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге до конца года ограничат движение по улице Авангардной от дома № 10 по Кировградской до дома № 9 Авангардной.Ограничения будут действовать с 20 февраля по 31 декабря 2024 года.Перекрытие автомобилистам предлагают объезжать по улицам Машиностроителей, Кировградской, Красных борцов и Калинина. На общественный транспорт ограничения не повлияют.