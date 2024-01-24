В ГИБДД сообщили о недостатках содержания дорог в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге накануне сотрудники ГИБДД вместе с прокурором Светланой Кузнецовой проверили качество уборки городских дорог в Верх-Исетском, Ленинском и Академическом районах. В результате они выявили несколько недостатков в содержании.Замечания инспекторов касались «снежных валов», «зимней скользкости», а также «заужания» проезжих частей, из-за которых трёхполосные полосы могут неожиданно стать двухполосными. В связи с этим для подрядных организацией, отвечающих за состояние дорог, подготовились предписания для устранения недостатков. Кроме этого, в отношении организаций были возбуждены административные дела по части 1 статьи 12.34 КоАП РФ (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).Госавтоинспекторы призывают пешеходов быть очень осторожными в местах, где водителю может закрывать обзор куча снежных глыб. Водителей они просят быть внимательными и снижать скорость там, где видимость ограничена.