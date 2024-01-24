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СК заинтересовался участившимися нападениями бродячих собак в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Следственный комитет заинтересовался участившимися нападениями бродячих собак на местных жителей в Екатеринбурге. По данным следователей, в последний раз беспризорные животные нападали на проходивших мимо горожан 22 и 23 января.
В первом случае, произошедшем 22 января, несколько собак напали на 18-летнию девушку, когда она проходила мимо одного из домов по улице Герцена. Во втором случае, произошедшем на следующий день, от беспризорных собак пострадала 54-летняя женщина, проходившая по улице Стаханова.
По данным фактом в СК организовали проверку.
В первом случае, произошедшем 22 января, несколько собак напали на 18-летнию девушку, когда она проходила мимо одного из домов по улице Герцена. Во втором случае, произошедшем на следующий день, от беспризорных собак пострадала 54-летняя женщина, проходившая по улице Стаханова.
По данным фактом в СК организовали проверку.
«Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводятся судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверочных мероприятий следователем СК будут приняты процессуальные решения»,
– сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
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