СК заинтересовался участившимися нападениями бродячих собак в Екатеринбурге





– сообщили в СУ СКР по Свердловской области. «Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью пострадавших, проводятся судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверочных мероприятий следователем СК будут приняты процессуальные решения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Следственный комитет заинтересовался участившимися нападениями бродячих собак на местных жителей в Екатеринбурге. По данным следователей, в последний раз беспризорные животные нападали на проходивших мимо горожан 22 и 23 января.В первом случае, произошедшем 22 января, несколько собак напали на 18-летнию девушку, когда она проходила мимо одного из домов по улице Герцена. Во втором случае, произошедшем на следующий день, от беспризорных собак пострадала 54-летняя женщина, проходившая по улице Стаханова.По данным фактом в СК организовали проверку.