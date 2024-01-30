Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге на Вторчермете хотят возвести жилмассив с детсадом
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на Вторчермете в границах улиц Титова – Монтерской – Смоленской планируют возвести новый жилой массив с детским садом на 250 мест. Начать строительство хотят уже в этом году.
Общая площадь осваиваемой территории составит 61,48 гектара. Из них 21,14 гектара отведено под строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, 1,32 гектара – под зоны специализированной общественно-деловой застройки, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. Автовладельцам обещают 2,531 машиномест на многоуровневых паркингах и 978 мест на открытых парковках.
Отмечается, что в декабре 2023 года этот проект прошёл процедуру общественных обсуждений, получив одобрение от горожан.
Общая площадь осваиваемой территории составит 61,48 гектара. Из них 21,14 гектара отведено под строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, 1,32 гектара – под зоны специализированной общественно-деловой застройки, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. Автовладельцам обещают 2,531 машиномест на многоуровневых паркингах и 978 мест на открытых парковках.
Отмечается, что в декабре 2023 года этот проект прошёл процедуру общественных обсуждений, получив одобрение от горожан.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге на восьми улицах запретят парковку
26 января 2024
26 января 2024
Жителям отдаленных районов Екатеринбурга обещают скоростную связь даже при большой нагрузке
25 января 2024
25 января 2024