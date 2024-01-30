В Екатеринбурге на Вторчермете хотят возвести жилмассив с детсадом

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Вторчермете в границах улиц Титова – Монтерской – Смоленской планируют возвести новый жилой массив с детским садом на 250 мест. Начать строительство хотят уже в этом году.Общая площадь осваиваемой территории составит 61,48 гектара. Из них 21,14 гектара отведено под строительство многоэтажных и среднеэтажных жилых домов, 1,32 гектара – под зоны специализированной общественно-деловой застройки, рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе городской администрации. Автовладельцам обещают 2,531 машиномест на многоуровневых паркингах и 978 мест на открытых парковках.Отмечается, что в декабре 2023 года этот проект прошёл процедуру общественных обсуждений, получив одобрение от горожан.