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В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу 22 Партсъезда
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу 22 Партсъезда в районе 4-го дома. Там будет проводить работы по выносу сети канализации.
Ограничения будут действовать с 12 февраля по 7 марта, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. Объезжать закрытый участок предлагают по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и проспекту Орджоникидзе.
На маршрутах общественного транспорта перекрытие не скажется. Ближе к сроку перекрытия на месте установят информирующие дорожные знаки и указатели.
Ограничения будут действовать с 12 февраля по 7 марта, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. Объезжать закрытый участок предлагают по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и проспекту Орджоникидзе.
На маршрутах общественного транспорта перекрытие не скажется. Ближе к сроку перекрытия на месте установят информирующие дорожные знаки и указатели.
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