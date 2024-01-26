Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге почти на месяц перекроют улицу 22 Партсъезда в районе 4-го дома. Там будет проводить работы по выносу сети канализации.Ограничения будут действовать с 12 февраля по 7 марта, сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе мэрии. Объезжать закрытый участок предлагают по улицам Машиностроителей, 40 лет Октября, Банникова и проспекту Орджоникидзе.На маршрутах общественного транспорта перекрытие не скажется. Ближе к сроку перекрытия на месте установят информирующие дорожные знаки и указатели.