В Екатеринбурге на Уралмаше пропал 15-летний подросток

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Уралмаше ищут 15-летнего Артёма Мартюшина, пропавшего накануне, 31 января. В его поисках участвуют волонтёры «Прорыва», опубликовавшие ориентировку, и сотрудники полиции из ОП №15.Юноша ростом 170 сантиметров, среднего телосложения, с серо-зелёными глазами и светло-русыми волосами. На момент пропажи был одет в чёрную шапку, чёрную толстовка с надписью стразами «black», чёрный пуховик короткий с надписью на груди слева «THE NORTH FACE», тёмно-синие джинсы, белые кроссовки фирмы «Adidas». С собой у него был рюкзак чёрного цвета.Всех, кто располагает информацией о местонахождении подростка, просят обращаться по телефону +7-343-356-42-15 в ОП №15 или по номеру «112».