В свердловском посёлке Сагра открыли новый ФАП

Фото: Алексей Свалов





– рассказал Алексей Свалов. «Теперь в фельдшерско-акушерском пункте оборудована комфортная процедурная, где можно провести необходимые анализы и сделать вакцинацию. В кабинете приёма также есть всё необходимое оборудование, в том числе – электрокардиограф и гинекологическое кресло. По запросу в пункт будут приезжать узкие специалисты для углубленной диспансеризации»,

Фото: Алексей Свалов

Фото: Алексей Свалов

Фото: Алексей Свалов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В посёлке Сагра верхнепышминского городского Свердловской области открыли новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он оборудован самым современным оборудованием, там же можно будет приобрести лекарства, сообщил в своём телеграм-канале депутат регионального Заксобрания Алексей Свалов.Раньше жителям посёлка приходилось обращаться за медицинской помощью в деревянное здание, построенное ещё в 1967 году. Из-за того, что оно последние годы не отвечало современным требованиям, сагринцам приходилось ездить в Исеть или Верхнюю Пышму, чтобы сдать анализы. Теперь 166 человек, из которых 26 детей и 65 пенсионеров, могут получать необходимую помощь в родном посёлке. Оказывать её будет фельдшер Татьяна Шархунова, работающая в этом месте уже 20 лет.Отмечается, что в новом модульном здании всё продумано до мелочей. Туалет для посетителей оборудовали специальными поручнями для удобства маломобильных групп населения. Поскольку в посёлке Сагра нет аптечного пункта, продавать лекарственные препараты жителям также будут в здании фельдшерско-акушерского пункта.По словам Алексея Свалова, сагринский ФАП стал четвёртым, построенным в городском округе Верхняя Пышма в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.ФАП уже принял первых посетителей. По заверению главного врача Верхнепышминской центральной городской больницы Вячеслава Денисова, они остались довольны комфортом продуманного пространства. Его открытие в Сагре ждали с нетерпением.В Свердловской области с 2021 года в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения установлено 68 ФАПов и семь зданий общих врачебных практик. Расходы на эти цели составили около 630 миллионов рублей, заявила заместитель регионального министра здравоохранения Елена Малявина.