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Екатеринбурженке пришлось восемь часов ждать очереди к лору
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жительница Екатеринбурга заявила, что ей пришлось восемь часов сидеть в очереди к лору в 23-й больнице. После этого, с слов горожанки, принимать её отказывались, и чтобы получить помощь пришлось устраивать скандал.
Ранее издание сообщало о том, что в 23-й больнице перестали оказывать экстренную и неотложную помощь с проблемами уха, горла и носа. В свердловском Минздраве объяснили эти меры необходимостью снизить нагрузку на приёмное отделение больницы.
Касательно ситуации с екатеринбурженкой, которой пришлось долго сидеть в очереди, комментарий в ведомстве дать не смогли, так как им для этого нужны данные девушки.
«Принимать не хотели, так как не было направления от терапевта, но пришлось скандалить и умолять, чтобы приняли. Выписали антибиотик и отправили домой, температура была 38,6–39, гнойная ангина – тонзиллит, говорить, пить, есть было невозможно. За эти восемь часов ожидания, конечно, состояние только ухудшилось»,
– привели слова девушки в E1.ru.
Ранее издание сообщало о том, что в 23-й больнице перестали оказывать экстренную и неотложную помощь с проблемами уха, горла и носа. В свердловском Минздраве объяснили эти меры необходимостью снизить нагрузку на приёмное отделение больницы.
Касательно ситуации с екатеринбурженкой, которой пришлось долго сидеть в очереди, комментарий в ведомстве дать не смогли, так как им для этого нужны данные девушки.
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