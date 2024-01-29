Екатеринбурженке пришлось восемь часов ждать очереди к лору





привели слова девушки в E1.ru. «Принимать не хотели, так как не было направления от терапевта, но пришлось скандалить и умолять, чтобы приняли. Выписали антибиотик и отправили домой, температура была 38,6–39, гнойная ангина – тонзиллит, говорить, пить, есть было невозможно. За эти восемь часов ожидания, конечно, состояние только ухудшилось»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Жительница Екатеринбурга заявила, что ей пришлось восемь часов сидеть в очереди к лору в 23-й больнице. После этого, с слов горожанки, принимать её отказывались, и чтобы получить помощь пришлось устраивать скандал.Ранее издание сообщало о том, что в 23-й больнице перестали оказывать экстренную и неотложную помощь с проблемами уха, горла и носа. В свердловском Минздраве объяснили эти меры необходимостью снизить нагрузку на приёмное отделение больницы.Касательно ситуации с екатеринбурженкой, которой пришлось долго сидеть в очереди, комментарий в ведомстве дать не смогли, так как им для этого нужны данные девушки.