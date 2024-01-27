Четверть екатеринбуржцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

По данным аналитиков «Авито Работы», 26% екатеринбуржцев не проходили собеседование при последнем трудоустройстве. В опросе участвовало шесть тысяч работающих горожан.О трудоустройстве без переговоров чаще всего рассказывали жители Уфы (39%), Воронежа (32%) и Краснодарского края (27%). Также часто берут на работу без собеседования кандидатов на вакансии в сфере сельского хозяйства и агропромышленности (34%), строительства (32%), медицины и фармацевтики (31%).Пришлось проходить один-два этапа собеседования 44% из опрошенных екатеринбуржцев, когда они устраивались на работу в последний раз. Три-четыре раза потребовалось 20%. Пять и более раз ходили на собеседование лишь 5%.Чаще всего приходилось забеседоваться пять и более раз работникам из Санкт-Петербурга (14%), Москвы (13%), Новосибирска (13%). Как правило, это были специалисты из сегментов банкинга и инвестиций (16%), IT и телекоммуникаций (14%) и HoReCa (14%).Не готовились к собеседованию почти треть опрошенных – 32%. Изучали лишь информацию о компании в Интернете (24%), читали отзывы о компании (25%), советовались с друзьями и семьей по поводу трудоустройства в организацию (16%).