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Ради новых детсада и школы у собственников будут изымать участки на Уктусе

20.08 Вторник, 30 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Новые детский садик и школу пообещали построить на территории жилого микрорайона Уктус в администрации Екатеринбурга. Правда, пока этим планам мешают частные участки.

Шесть земельных участков предстоит выкупить у собственников, чтобы осуществить запланированное строительство детского садика на 350 мест, новой среднеобразовательной школы и — куда же без них? — очередных «человейников». Без вырубок, разумеется, тоже не обойдётся. «Мешающие» стройке участки раскинулись на территории почти в 3 тысячи метров. Выкупить их у собственника застройщики должны будут за счёт своих компаний, — поясняет официальный портал Екатеринбурга.

Запланированным строительством администрация Екатеринбурга намерена продолжить осваивать Уктус в границах улиц Просторная, Рощинская и Молодогвардейцев. И вряд ли это обрадует всех екатеринбуржцев, уже проживающих на этих улицах. Любая стройка создаёт определённые неудобства. Так, например, реконструкция проезжей части Рощинской уже много месяцев мешает не только проезду автотранспорта, но и проходу пешеходов: чтобы попасть на одну сторону с другой им местами приходится делать большой «крюк». А тут, помимо новых строек, мэрия радует и дополнительными преобразованиями улично-дорожной сети: на улицах Дарвина и Гаршина.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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