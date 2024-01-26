Первоуральский «Водоканал» крупно оштрафовали за загрязнение почвы

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Целой «таблицей Менделеева» «засевает» почву первоуральский «Водоканал». При этом, «семена» оказываются наиболее вредными для окружающей среды.Ещё осенью прошлого года было подтверждено, что «Водоканал» в Первоуральске выбрасывает в окружающую среду большой набор вредных веществ. Инспекторы Уральского управления Росприроднадзора в ходе проверки обнаружили в почве аммонийный азот, кадмий, кальций, магний, медь, мышьяк, натрий, никель, серу, хлорид-ион и цинк. Об этом писала пресс-служба Росприроднадзора по УрФО. Тогда же, в сентябре, из Свердловской межрайонной природоохранной прокуратуры в суд Первоуральска был направлен иск с результатами проверки.Результатом судебных рассмотрений стала крупная выплата в пользу государства. За загрязнение почвы первоуральский «Водоканал» должен заплатить 80 миллионов рублей. И это — только первое в череде решений суда, который рассматривает ещё несколько дел против данной организации. Так, в октябре 2023 года было возбуждено уголовное дело с формулировкой «Халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба» из-за снабжения горожан грязной питьевой водой, — сообщает издание «Новый день».