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В честь первого президента России Ельцин Центр объявит день открытых дверей
Фото: Вечерние Ведомости
В день рождения Бориса Ельцина — 1 февраля — Музей первого президента Российской Федерации сделает подарок всем посетителям. Этим презентом станет возможность посмотреть экспозиции музей, а также арт-галлерею, тоже расположенную в Ельцин Центре.
Бесплатный вход в Музей стал уже традицией первого февральского дня. Но в этот раз гостей Ельцин Центра ждут дополнительные подарки. За них можно считать несколько обзорных экскурсий, которые запланированы на три часа дня и на семь часов вечера, новая выставка и концерт.
Открытие выставки в Круглом зале Ельцин Центра начнётся вечером, в семь. Она называется «Свердловские адреса Бориса Ельцина» и посвящена строительной деятельности будущего политического деятеля. На ней будут представлены артефакты, связаны с тем периодом, когда Ельцин, окончив строительный факультет УПИ, работал на свердловских стройках. Выставка расскажет также о строительных проблемах советских лет, об экономике и эстетике советского жилья. А через полчаса после открытия выставки начнётся концерт «Битовый джем».
Для того, чтобы бесплатно попасть 1 февраля на экскурсии и концерт в Музее первого президента РФ, нужно пройти регистрацию на официальном сайте Ельцин Центра.
Бесплатный вход в Музей стал уже традицией первого февральского дня. Но в этот раз гостей Ельцин Центра ждут дополнительные подарки. За них можно считать несколько обзорных экскурсий, которые запланированы на три часа дня и на семь часов вечера, новая выставка и концерт.
Открытие выставки в Круглом зале Ельцин Центра начнётся вечером, в семь. Она называется «Свердловские адреса Бориса Ельцина» и посвящена строительной деятельности будущего политического деятеля. На ней будут представлены артефакты, связаны с тем периодом, когда Ельцин, окончив строительный факультет УПИ, работал на свердловских стройках. Выставка расскажет также о строительных проблемах советских лет, об экономике и эстетике советского жилья. А через полчаса после открытия выставки начнётся концерт «Битовый джем».
Для того, чтобы бесплатно попасть 1 февраля на экскурсии и концерт в Музее первого президента РФ, нужно пройти регистрацию на официальном сайте Ельцин Центра.
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