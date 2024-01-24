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В Екатеринбурге определили парки для голосования за благоустройство

14.07 Вторник, 30 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурге определилась с парками, которые будут участвовать в голосовании за благоустройство. Об этом сообщил заместитель председателя комитета благоустройства городской администрации Виктор Юровицкий.

По его словам, в голосовании приняли участие 9 тысяч екатеринбуржцев. Самими активными при этом оказались жители Чкаловского района, отдавшие 2 тысячи голосов.

В список кандидатов на благоустройство попали:
– Преображенский парк (второй этап второй очереди);
– бульвар по улице Посадкой;
– парк «Семь ключей»;
– «Основинский парк»;
– парк 50-летия ВЛКСМ;
– парк 50-летия Советской власти (парк на Метеогорке);
– второй этап «Солнечных аллей»;
– бульвар по улице Культуры (от Машиностроителей до Фестивальной).

«Все территории выдвинуты на рейтинговое голосование. Оно пройдет весной на портале Госуслуг. Для каждого пространства будет создан эскиз, по которому жители уральской столицы поймут, каким может стать парк или бульвар в случае победы»,

– рассказал Виктор Юровицкий.


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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