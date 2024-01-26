Вечер памяти дятловцев пройдёт в Доме Качки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тайна гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова уже более полувека не даёт покоя россиянам. Но 2 февраля в Доме Качки (он же — Музей истории Екатеринбурга) любители тайн и походов соберутся не для того, чтобы разобрать существующие версии, но просто чтобы помянуть погибших студентов добрым словом.Считается, что именно 2 февраля в 1959 году у подножья одной из гор Северного Урала и погибли 8 студентов УПИ и один взрослый инструктор Коуровской базы (хотя, найдутся и такие, кто каждое слово в этом предложении подвергнет сомнению). Дату эту традиционно отмечают Вечером памяти. В нынешнем году местом его проведения станет здание Музея истории Екатеринбурге, некогда принадлежавшее семье генерала Качки.В год 65-летия трагедии участники Вечера будут вспоминать участников похода, рассказывать о том, какими они были в учёбе, в походах и в обыденной жизни. В честь дятловцев прозвучат стихи. Вечер будет сопровождаться пением походных песен и просмотром архивных фотоснимков, в том числе — из рокового похода.Начало мероприятие намечено на 6 часов вечера, вход на него свободный. Предположительно продлится Вечер памяти туристической группы Дятлова около трёх часов.