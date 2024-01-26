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В Екатеринбурги родители учащихся 181-й школы запретили детям идти в школу из-за «фейковых» угроз
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в 181-й школе Академического района ученики массово не пошли в школу после, как заявляется, «фейковых» угроз.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на маму одного из учеников. По её словам, родители 27 из 31 учащегося уведомили классного руководителя о том, что их дети в школу не пойдут.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что меры безопасности в образовательных учреждениях были и остаются усиленными в любое время, вне зависимости от каких-либо сообщений в мессенджерах.
Ранее в свердловской антитеррористической комиссии сообщали об участившихся случаях распространении информации о намерении неизвестных якобы совершить преступления террористической направленности в какой-либо школе.
Напомним, что ранее в екатеринбургский 109-й лицей приезжали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры из-за сообщений с угрозами в анонимном телеграм-канале. Тогда в МВД завили, что это были «фейковые» угрозы от недоброжелателей, которые хотят посеять панические настроения среди родителей.
Об этом сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на маму одного из учеников. По её словам, родители 27 из 31 учащегося уведомили классного руководителя о том, что их дети в школу не пойдут.
В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что меры безопасности в образовательных учреждениях были и остаются усиленными в любое время, вне зависимости от каких-либо сообщений в мессенджерах.
Ранее в свердловской антитеррористической комиссии сообщали об участившихся случаях распространении информации о намерении неизвестных якобы совершить преступления террористической направленности в какой-либо школе.
«Подобные публикации уже неоднократно размещались в социальных сетях в отношении различных объектов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Невьянска и других городов области. Данная информация является ложной и не соответствует действительности»,
– говорилось в сообщении областной комиссии по борьбе с экстремизмом.
Напомним, что ранее в екатеринбургский 109-й лицей приезжали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры из-за сообщений с угрозами в анонимном телеграм-канале. Тогда в МВД завили, что это были «фейковые» угрозы от недоброжелателей, которые хотят посеять панические настроения среди родителей.
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