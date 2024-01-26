В Екатеринбурги родители учащихся 181-й школы запретили детям идти в школу из-за «фейковых» угроз

– говорилось в сообщении областной комиссии по борьбе с экстремизмом.

«Подобные публикации уже неоднократно размещались в социальных сетях в отношении различных объектов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Невьянска и других городов области. Данная информация является ложной и не соответствует действительности»,