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В Екатеринбурги родители учащихся 181-й школы запретили детям идти в школу из-за «фейковых» угроз

16.56 Понедельник, 29 января 2024
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге в 181-й школе Академического района ученики массово не пошли в школу после, как заявляется, «фейковых» угроз.

Об этом сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво» со ссылкой на маму одного из учеников. По её словам, родители 27 из 31 учащегося уведомили классного руководителя о том, что их дети в школу не пойдут.

В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что меры безопасности в образовательных учреждениях были и остаются усиленными в любое время, вне зависимости от каких-либо сообщений в мессенджерах.

Ранее в свердловской антитеррористической комиссии сообщали об участившихся случаях распространении информации о намерении неизвестных якобы совершить преступления террористической направленности в какой-либо школе.

«Подобные публикации уже неоднократно размещались в социальных сетях в отношении различных объектов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Невьянска и других городов области. Данная информация является ложной и не соответствует действительности»,

– говорилось в сообщении областной комиссии по борьбе с экстремизмом.


Напомним, что ранее в екатеринбургский 109-й лицей приезжали сотрудники ФСБ, полиции и прокуратуры из-за сообщений с угрозами в анонимном телеграм-канале. Тогда в МВД завили, что это были «фейковые» угрозы от недоброжелателей, которые хотят посеять панические настроения среди родителей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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16:56 В Екатеринбурги родители учащихся 181-й школы запретили детям идти в школу из-за «фейковых» угроз
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11:34 Баскетбольный клуб УГМК взял Кубок России
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16:52 Том Сойер Фест отправил подписи свердловскому губернатору для сохранения дома Топоркова
15:49 Суд приговорил к семи годам сына, который убил отца в Екатеринбурге
15:00 Полиция Нижнего Тагила разыскивает сбежавшего 14-летнего подростка
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