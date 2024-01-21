Возрастное ограничение 18+
После угроз в телеграм-канале в екатеринбургский лицей нагрянули силовики
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге после угроз, которые опубликовали неизвестные в анонимном телеграм-канале, в 109-й лицей нагрянули ФСБ, полиция и прокуратура.
Об этом сообщает «Е1». Поводом для проверки образовательного учреждения стали тревожные сообщения, в которых говорилось об «активной подготовке» и планах «двигаться группами в школы и мечети», и фотографии с боевой экипировкой и оружием. Отдельные угрозы там посвящались лицею №109. Также неизвестный опубликовал в канале видео, на котором, предположительно, юноша, укутавшись в полотенце, угрожающе машет перед камерой кухонным ножом.
В полиции предполагают, что это может быть чья-то шутка. В данном случае «шутнику» за ложное сообщение о теракте может грозить до пяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ. Администрация школы тем временем успокаивает родителей, рассылая в школьных чатах сообщения о том, что ситуация находится под контролем.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых убежден, что это «фейки» от врагов.
Напомним, что в июне 2023 года Мэр Екатеринбурге Алексей Орлов утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности. Постановление было опубликовано на сайте администрации.
Об этом сообщает «Е1». Поводом для проверки образовательного учреждения стали тревожные сообщения, в которых говорилось об «активной подготовке» и планах «двигаться группами в школы и мечети», и фотографии с боевой экипировкой и оружием. Отдельные угрозы там посвящались лицею №109. Также неизвестный опубликовал в канале видео, на котором, предположительно, юноша, укутавшись в полотенце, угрожающе машет перед камерой кухонным ножом.
В полиции предполагают, что это может быть чья-то шутка. В данном случае «шутнику» за ложное сообщение о теракте может грозить до пяти лет лишения свободы по статье 207 УК РФ. Администрация школы тем временем успокаивает родителей, рассылая в школьных чатах сообщения о том, что ситуация находится под контролем.
Начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых убежден, что это «фейки» от врагов.
«Это не что иное, как информационная утка от врагов нашей державы. Мягко говоря, недоброжелатели пытаются посеять страх и панические настроения среди населения – и в первую очередь среди педагогов, детей и их родителей. Не нужно поддаваться провокациям. Ситуация в области находится под контролем правоохранительных органов»,
– заверил полковник Горелых.
Напомним, что в июне 2023 года Мэр Екатеринбурге Алексей Орлов утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности. Постановление было опубликовано на сайте администрации.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Из-за поста в поддержку Бориса Надеждина жительнице Нижнего Тагила начали угрожать увольнением на работе
21 января 2024
21 января 2024
Мигрантов заставили ходить «гусиным» шагом во время полицейского рейда в Екатеринбурге
20 января 2024
20 января 2024