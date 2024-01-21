После угроз в телеграм-канале в екатеринбургский лицей нагрянули силовики

– заверил полковник Горелых.

«Это не что иное, как информационная утка от врагов нашей державы. Мягко говоря, недоброжелатели пытаются посеять страх и панические настроения среди населения – и в первую очередь среди педагогов, детей и их родителей. Не нужно поддаваться провокациям. Ситуация в области находится под контролем правоохранительных органов»,