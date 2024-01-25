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Синоптики предупредили о ночных морозах до -22°C в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Аномальные морозы ушли из Свердловской области, однако ночью в горах и низинах в регионе всё ещё может быть холодно. Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до -22°C. Также они предупреждают о гололедице.
В субботу, 27 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -17…-12°C, в горах и низинах до -22°C. Днём -13…-8°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью -14…-12°C, днём -10…-8°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 28 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-12°C, в горах и низинах до -22°C. Днём -11…-6°C, на крайнем севере до -16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-12°C, днём -8…-6°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 27 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Ночью -17…-12°C, в горах и низинах до -22°C. Днём -13…-8°C. Ветер неустойчивый слабый.
В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ночью -14…-12°C, днём -10…-8°C. Ветер неустойчивый слабый.
В воскресенье, 28 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -17…-12°C, в горах и низинах до -22°C. Днём -11…-6°C, на крайнем севере до -16°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -14…-12°C, днём -8…-6°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
25 января 2024
25 января 2024