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Двое мужчин сбежали из секты в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в селе Мезенское под Екатеринбургом заметили двух босых и раздетых мужчин, убеждавших, что они сбежали из секты.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН». По данным издания, мужчины бежали со стороны Баженовского моста. Добравшись до села, они стали стучаться в домах и просить о помощи. Им долго не открывали, но потом их впустила к себе домой погреться женщина, заметившая, что незнакомцы замерзли. Они попросили у неё телефон, чтобы вызвать такси, и рассказали, что они сбежали из секты. Потом с телефона таксиста один из мужчин позвонил своей матери и попросил оплатить поездку на такси. После они уехали в Каменск-Уральский.
По словам местных жителей, впустившая их женщина сначала подумала, что это насильники, которых ищут в Белоярском, но потом она проверила ориентировку и поняла, эти двое гораздо моложе.
В полиции ситуацию ещё официально не комментировали.
Об этом сообщает информационное агентство «ЕАН». По данным издания, мужчины бежали со стороны Баженовского моста. Добравшись до села, они стали стучаться в домах и просить о помощи. Им долго не открывали, но потом их впустила к себе домой погреться женщина, заметившая, что незнакомцы замерзли. Они попросили у неё телефон, чтобы вызвать такси, и рассказали, что они сбежали из секты. Потом с телефона таксиста один из мужчин позвонил своей матери и попросил оплатить поездку на такси. После они уехали в Каменск-Уральский.
По словам местных жителей, впустившая их женщина сначала подумала, что это насильники, которых ищут в Белоярском, но потом она проверила ориентировку и поняла, эти двое гораздо моложе.
В полиции ситуацию ещё официально не комментировали.
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