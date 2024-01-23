В Свердловской области ищут подозреваемых в изнасиловании девушки в Белоярском





– передают сообщение полиции в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». «Установлено, что к совершению данного деяния причастны 34-летний Комаров Иван Андреевич и 45-летний Калмыков Роман Владимирович»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В посёлке Белоярском разыскивают двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. В полиции просят сообщать им о местонахождении подозреваемых, если такая информация имеется.Известно, что на девушку напали вечером 24 января в посёлке Белоярский. Мужчины надругались над ней и ограбили, забрав два телефона, деньги и украшение из золота.Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просят звонить на «112» или в дежурную часть полиции Заречного +73437771302.