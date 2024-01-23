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В Свердловской области ищут подозреваемых в изнасиловании девушки в Белоярском
Ориентировка предоставлена полицией
В посёлке Белоярском разыскивают двух мужчин, которых подозревают в изнасиловании девушки. В полиции просят сообщать им о местонахождении подозреваемых, если такая информация имеется.
Известно, что на девушку напали вечером 24 января в посёлке Белоярский. Мужчины надругались над ней и ограбили, забрав два телефона, деньги и украшение из золота.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просят звонить на «112» или в дежурную часть полиции Заречного +73437771302.
Известно, что на девушку напали вечером 24 января в посёлке Белоярский. Мужчины надругались над ней и ограбили, забрав два телефона, деньги и украшение из золота.
«Установлено, что к совершению данного деяния причастны 34-летний Комаров Иван Андреевич и 45-летний Калмыков Роман Владимирович»,
– передают сообщение полиции в телеграм-канале «Злой Екатеринбург».
Всех, кому что-либо известно о местонахождении подозреваемых, просят звонить на «112» или в дежурную часть полиции Заречного +73437771302.
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