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В Свердловской области утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры

11.36 Пятница, 26 января 2024
Фото: Вечерние ведомости
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил изменения в региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Утверждается, что она поможет повысить качество услуг для 512 856 жителей региона в 2024 году.

«Для 273 210 человек будут улучшены услуги в сфере водоснабжения, для 80 655 человек – водоотведения, 158 991 человек – теплоснабжения. Всего в рамках программы 2023–2024 года будет отремонтировано 178,4 километров инженерных сетей»,

– сообщили в департаменте информационной политики.


Для этих целей свердловские власти обещают направить более 2,6 миллиарда рублей.

Заявляется, что в рамках данной программы Дегтярск получит более 258,8 миллиона на капитальный ремонт трубопровода, Нижняя Салда – более 116,6 миллиона рублей на строительство трубопровода тепловой сети, Каменский городской округ – около 217,3 миллиона рублей на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Колчедан и 198,5 миллиона рублей на капитальный ремонт водопровода, Камышловский – порядка 131,8 миллиона рублей на ремонт квартальных участков тепловых сетей.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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