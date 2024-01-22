В Свердловской области утвердили программу модернизации коммунальной инфраструктуры





– сообщили в департаменте информационной политики. «Для 273 210 человек будут улучшены услуги в сфере водоснабжения, для 80 655 человек – водоотведения, 158 991 человек – теплоснабжения. Всего в рамках программы 2023–2024 года будет отремонтировано 178,4 километров инженерных сетей»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев утвердил изменения в региональной программе модернизации систем коммунальной инфраструктуры. Утверждается, что она поможет повысить качество услуг для 512 856 жителей региона в 2024 году.Для этих целей свердловские власти обещают направить более 2,6 миллиарда рублей.Заявляется, что в рамках данной программы Дегтярск получит более 258,8 миллиона на капитальный ремонт трубопровода, Нижняя Салда – более 116,6 миллиона рублей на строительство трубопровода тепловой сети, Каменский городской округ – около 217,3 миллиона рублей на строительство очистных сооружений и канализационных сетей в селе Колчедан и 198,5 миллиона рублей на капитальный ремонт водопровода, Камышловский – порядка 131,8 миллиона рублей на ремонт квартальных участков тепловых сетей.