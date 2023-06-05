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Мэр Екатеринбурга утвердил план действий при угрозе теракта
Политика
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэр Екатеринбурге Алексей Орлов утвердил план дополнительных мер по обеспечению безопасности в случае террористической опасности.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Согласно документу, есть три уровня угрозы: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).
При повышенном уровне террористической опасности власти должны проверить информацию о возможном теракте, усилить досмотр пассажиров в метро, осмотреть ключевые объекты инфраструктуры и проверить места массового скопления граждан.
Во время высокого уровня угрозы властям необходимо проверить готовность персонала и уточнить расчет средств для ликвидации последствий теракта, определить места, пригодные для временного размещения людей, а также обеспечить их питанием и одеждой.
В случае критического уровня опасности власти должны усилить охрану ключевых объектов инфраструктуры, создать пункты временного размещения людей, обеспечить их питанием и одеждой, обеспечить бесперебойную работу аварийно-спасательных служб и привести транспортные средства в состоянии готовности к эвакуации людей.
Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города. Согласно документу, есть три уровня угрозы: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный).
При повышенном уровне террористической опасности власти должны проверить информацию о возможном теракте, усилить досмотр пассажиров в метро, осмотреть ключевые объекты инфраструктуры и проверить места массового скопления граждан.
Во время высокого уровня угрозы властям необходимо проверить готовность персонала и уточнить расчет средств для ликвидации последствий теракта, определить места, пригодные для временного размещения людей, а также обеспечить их питанием и одеждой.
В случае критического уровня опасности власти должны усилить охрану ключевых объектов инфраструктуры, создать пункты временного размещения людей, обеспечить их питанием и одеждой, обеспечить бесперебойную работу аварийно-спасательных служб и привести транспортные средства в состоянии готовности к эвакуации людей.
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