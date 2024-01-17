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Мэр Екатеринбурга получил прокурорский нагоняй за автобус до Северки

19.02 Четверг, 25 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В конце прошлого года «Вечерние Ведомости» рассказывали о том, с какими трудностями приходится сталкиваться уральцам, желающим воспользоваться автобусом, курсирующим между Екатеринбургом и посёлком Северка. На остановках маршрута №043 автобусов практически невозможно дождаться, а если они и появляются, то никак не по расписанию.

Пассажирскими страданиями заинтересовалась прокуратура Железнодорожного административного района Екатеринбурга. После устроенной проверки факты, на которые жаловались граждане, подтвердились. Согласно муниципальному контракту, в день из Екатеринбурга до Северки должно осуществляться 25 рейсов, а в обратном направлении — 29. Но на самом деле рейсов почти вдвое меньше. Неудивительно, что люди мёрзнут на остановках в тщетном ожидании автобуса.

В связи с этим выявленным фактом глава администрации Екатеринбурга получил прокурорский «нагоняй» в виде представления, — сообщает телеграм-канал «Типичная Северка». Такое же представление получил директор ООО «Уралтрейд». Первый — за ненадлежащий контроль за исполнением муниципального контракта, а второй — за его нарушение.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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