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Уральцы пожаловались на работу 043-го автобусного маршрута до Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уральцы пожаловались на работу 043-го автобусный маршрут «посёлок Северка – Екатеринбург». Люди возмущены тем, что на автобусе невозможно уехать.
Об этом постоянные пассажиры этого маршрута сообщают в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По их словам, один из автобусов сломался, а второй едет до ТЦ «Мега», потому что «так захотел водитель». В итоге, как утверждается, из уральской столицы будет уезжать только один автобус, и только в 15.00. Те, кто учатся и работают в городе, не знают, как им добираться домой.
Ранее они уже писали по поводу работы 043-го маршрута в транспортную прокуратуру, но ситуация никак не изменилась, пишет телеграм-канал. Автобусы, как заявляют его пассажиры, не ездят по графику
Кроме этого, с их слов, водители не всегда останавливаются на остановках, просто проезжая мимо. А если водитель всё же остановится, то приходится ехать в холоде, так как салон или не обогревается, или обогревается плохо. Однако люди готовы мириться и с этим, и с повышением стоимости проезда, лишь бы автобус ходил регулярно.
Об этом постоянные пассажиры этого маршрута сообщают в телеграм-канале «Злой Екатеринбург». По их словам, один из автобусов сломался, а второй едет до ТЦ «Мега», потому что «так захотел водитель». В итоге, как утверждается, из уральской столицы будет уезжать только один автобус, и только в 15.00. Те, кто учатся и работают в городе, не знают, как им добираться домой.
Ранее они уже писали по поводу работы 043-го маршрута в транспортную прокуратуру, но ситуация никак не изменилась, пишет телеграм-канал. Автобусы, как заявляют его пассажиры, не ездят по графику
Кроме этого, с их слов, водители не всегда останавливаются на остановках, просто проезжая мимо. А если водитель всё же остановится, то приходится ехать в холоде, так как салон или не обогревается, или обогревается плохо. Однако люди готовы мириться и с этим, и с повышением стоимости проезда, лишь бы автобус ходил регулярно.
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