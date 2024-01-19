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В Екатеринбурге объявили итоги конкурса концепций набережной Верх-Исетского пруда

17.34 Четверг, 25 января 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге объявили итоги голосования по выбору концепции набережной Верх-Исетского пруда. Большинство горожан отдали предпочтение проекту консорциума «IND + НатУРАЛист + STEP» – «Природа Электричества», сообщили «Вечерним ведомостям» в мэрии.

Всего в голосовании участвовало 7 239 человек.

По словам авторов проекта, они стремились подчеркнуть историю места и предложить решение по развитию природного берега в перспективном индустриальном окружении. Главная особенность их концепции в световом дизайне и элементах зелёной инфраструктуры, которая, как заявляется, должна будет восстановить экологический баланс набережной и пруда.

В пресс-службе городской администрации также подчеркнули, что авторы двух других концепций предложили не менее интересные идеи, поэтому некоторые из них также планируют применять для развития набережной. Так, например, властям понравилась идея проекта «Парк энергии и природы» превратить здание Свердловской ГЭС в культурный кластер и раскрыть историю электрификации через артефакты и световой дизайн. А в проекте «ВИЗионера» их привлекло то, что авторы уделили особое внимание легендам и историям пруда: отряду Каравелла и писателю Владиславу Крапивину.

Заявляется, что все пять финалистов получат по 500 тысяч рублей за участие. Победителю дополнительно присудят премию в размере 1,5 миллиона рублей, второму месту – ещё 500 тысяч, третьему – дополнительно 300 тысяч.



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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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