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Последний день остался для голосования за концепцию набережной Верх-Исетского пруда Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
У жителей Екатеринбурга остался последний день для того, чтобы проголосовать за концепцию благоустройства набережной Верх-Исетского пруда.
Сделать выбрать екатеринбуржцы могут между тремя концепциями, попавшими в финал конкурса:
– «Природа Электричества» – консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP» (Москва, Екатеринбург);
– «Парк энергии и природы» – бюро МЛА+ (Санкт-Петербург);
– «ВИЗионер» – консорциум «TOBE Architects + ISAEV Architects» (Санкт-Петербург, Екатеринбург).
Узнать больше о предлагаемых концепциях можно тут. Голосование проходит здесь.
Сделать выбрать екатеринбуржцы могут между тремя концепциями, попавшими в финал конкурса:
– «Природа Электричества» – консорциум «IND + НатУРАЛист + STEP» (Москва, Екатеринбург);
– «Парк энергии и природы» – бюро МЛА+ (Санкт-Петербург);
– «ВИЗионер» – консорциум «TOBE Architects + ISAEV Architects» (Санкт-Петербург, Екатеринбург).
Узнать больше о предлагаемых концепциях можно тут. Голосование проходит здесь.
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