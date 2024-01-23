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Мэрия Екатеринбурга начала подбирать места для снегоплавильных пунктов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Мэрия Екатеринбурга начала подбирать места, на которых будут устанавливать снегоплавильные пункты. Они нужны для того, чтобы упростить работу коммунальных служб, которым приходится вывозить снег на снежные полигоны.
Городские власти подсчитали, что самое маленькое «плечо» подвоза снега составляет 5 километров (в Железнодорожном районе), а самое большое большое – 16 километров (в Ленинском). Для того, чтобы вывезти снег и вернуться обратно в район транспорту приходиться проходить от 10 километров до 32 километров.
Ещё одним достоинством снегоплавильных установок является то, что они относятся к IV группе опасности. «То есть не представляют никакой угрозы, санитарная зона вокруг них составляет всего 100 метров», объяснили в пресс-службе городской администрации.
Для таких пунктов хотят подобрать такие места, в которых бы они находились на пересечении границ двух-трёх районов сразу.
Ранее строительство снегоплавильных установок в городе анонсировал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
Городские власти подсчитали, что самое маленькое «плечо» подвоза снега составляет 5 километров (в Железнодорожном районе), а самое большое большое – 16 километров (в Ленинском). Для того, чтобы вывезти снег и вернуться обратно в район транспорту приходиться проходить от 10 километров до 32 километров.
«По мере развития города и роста интенсивности дорожного движения, а также с учётом аномальных снегопадов, эвакуировать снежные массы из города становится все сложнее. Решением вопроса могут стать снегоплавильные пункты, расположенные по всей территории города»,
– подчеркнули в мэрии.
Ещё одним достоинством снегоплавильных установок является то, что они относятся к IV группе опасности. «То есть не представляют никакой угрозы, санитарная зона вокруг них составляет всего 100 метров», объяснили в пресс-службе городской администрации.
Для таких пунктов хотят подобрать такие места, в которых бы они находились на пересечении границ двух-трёх районов сразу.
«Подобное оборудование занимает около 1,5 гектара и требует подключения к канализационной трубе диаметром 500-600 миллиметров. Предполагается, что в итоге в каждом из районов уральской столицы появится по снегоплавильному пункту»,
– рассказали в мэрии.
Ранее строительство снегоплавильных установок в городе анонсировал вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бубнов.
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