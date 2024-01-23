Мэрия Екатеринбурга начала подбирать места для снегоплавильных пунктов

– подчеркнули в мэрии.

«По мере развития города и роста интенсивности дорожного движения, а также с учётом аномальных снегопадов, эвакуировать снежные массы из города становится все сложнее. Решением вопроса могут стать снегоплавильные пункты, расположенные по всей территории города»,