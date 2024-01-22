Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию, где мигрантов заставили ходить «гуськом»

приводят слова Татьяны Мерзляковой на «Четвёртом канале».

«Я сказала: "Ерунда какая-то. Я не верю, что на нашей территории такое возможно". К сожалению, видимо это было на самом деле, и мы должны понять, почему это произошло, как это произошло, и что нужно делать. Ведь понимаете, они в касках так ходят, то есть они на стройке работают. Почему нам не пригласить работодателя и не спросить: "Сколько у тебя легальных?", "Сколько нелегальных? Зачем они тебе нужны?"»,