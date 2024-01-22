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Свердловский омбудсмен прокомментировала ситуацию, где мигрантов заставили ходить «гуськом»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова прокомментировала ситуацию на строительной площадке в Екатеринбурге, где силовики заставили мигрантов ходить «гуськом».
Она считает, что в первую очередь привлекать нужно работодателя, на стройке которого оказались мигранты, нарушающие законодательство.
Напомним, что Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге потребовало проверить силовиков, которые заставляли их граждан ходить «гусиным» шагом.
«Я сказала: "Ерунда какая-то. Я не верю, что на нашей территории такое возможно". К сожалению, видимо это было на самом деле, и мы должны понять, почему это произошло, как это произошло, и что нужно делать. Ведь понимаете, они в касках так ходят, то есть они на стройке работают. Почему нам не пригласить работодателя и не спросить: "Сколько у тебя легальных?", "Сколько нелегальных? Зачем они тебе нужны?"»,
– приводят слова Татьяны Мерзляковой на «Четвёртом канале».
Она считает, что в первую очередь привлекать нужно работодателя, на стройке которого оказались мигранты, нарушающие законодательство.
Напомним, что Генконсульство Кыргызстана в Екатеринбурге потребовало проверить силовиков, которые заставляли их граждан ходить «гусиным» шагом.
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