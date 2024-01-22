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Синоптики предупреждают о гололедице в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики «Уральского гидрометцентра» предупреждают о гололедице в четверг, 25 января, в Свердловской области. Также они прогнозируют небольшой снег.
Сегодня, 25 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Днём -13…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 26 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-16°C, днём -14…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-16°C, днём -11…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 25 января, в Свердловской области переменная облачность, местами небольшой снег, изморозь, на дорогах гололедица. Днём -13…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах гололедица. Днём -10…-8°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 26 января, в регионе переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-16°C, днём -14…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
В уральской столице переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -18…-16°C, днём -11…-9°C. Ветер неустойчивый слабый.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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