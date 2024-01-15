Замерзавшим в аномальные морозы екатеринбуржцами пришли большие квитанции

«И это только пришла квитанция за декабрь. В декабре у нас было слито только один-два раза, а вы представляете какая придёт квитанция с 1 января по 31 января, когда у нас в январе дом сливался семь-восемь раз. Это вообще ужас!»,

– объяснила жительница дома.

«Как мы позвонили, нам сказали, что все показания передал технический отдел, и что они проходили через этого представителя Теплова, и все эти показания он передал в бухгалтерию для расчёта. Так как он нам пообещал, что ничего не будет, никаких прибавлений в сумме отопления, не будут учитываться, а по факту ничего этого нет»,