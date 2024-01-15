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Замерзавшим в аномальные морозы екатеринбуржцами пришли большие квитанции
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге жильцам «невезучих домов» с улицы Авиаторов, в которых пропало отопление в аномальные морозы, нагрянувшие в уральскую столицу в новогодние выходные, пришли большие квитанции. Люди переживают, что им не сделают перерасчёт за январь.
По словам жильцов 13-го дома на Авиаторов, где с 31 декабря по 8 января были перебои с отоплением, в квитанциях за декабрь, которые пришли в январе, суммы за отопление заметно больше, чем они были раньше. Со слов жительницы дома Юлии, к ней пришла квитанция, в которой сумма за отопление составила 4 296 рублей, хотя раньше было в районе 3-4 тысяч рублей в тот же отопительный сезон. О больших квитанциях также сообщила её соседка Алёна, у которой выставили за отопление счёт в 7346 рублей, при том, что её семья также платит в месяц около 4,1 тысячи рублей за отопление.
По словам жильцов, они уже обращались в ГЖИ. Также главный по дому Станислав собирается ехать в УК «Ремстройкомплекс» к заместителю начальника Теплова, чтобы решить этот вопрос.
Дозвониться до управляющей компании корреспонденту «Вечерних ведомостей» на момент публикации не удалось, но наша редакция готова опубликовать комментарий, когда нам его дадут.
По словам жильцов 13-го дома на Авиаторов, где с 31 декабря по 8 января были перебои с отоплением, в квитанциях за декабрь, которые пришли в январе, суммы за отопление заметно больше, чем они были раньше. Со слов жительницы дома Юлии, к ней пришла квитанция, в которой сумма за отопление составила 4 296 рублей, хотя раньше было в районе 3-4 тысяч рублей в тот же отопительный сезон. О больших квитанциях также сообщила её соседка Алёна, у которой выставили за отопление счёт в 7346 рублей, при том, что её семья также платит в месяц около 4,1 тысячи рублей за отопление.
«И это только пришла квитанция за декабрь. В декабре у нас было слито только один-два раза, а вы представляете какая придёт квитанция с 1 января по 31 января, когда у нас в январе дом сливался семь-восемь раз. Это вообще ужас!»,
– волнуется Алёна.
По словам жильцов, они уже обращались в ГЖИ. Также главный по дому Станислав собирается ехать в УК «Ремстройкомплекс» к заместителю начальника Теплова, чтобы решить этот вопрос.
«Как мы позвонили, нам сказали, что все показания передал технический отдел, и что они проходили через этого представителя Теплова, и все эти показания он передал в бухгалтерию для расчёта. Так как он нам пообещал, что ничего не будет, никаких прибавлений в сумме отопления, не будут учитываться, а по факту ничего этого нет»,
– объяснила жительница дома.
Дозвониться до управляющей компании корреспонденту «Вечерних ведомостей» на момент публикации не удалось, но наша редакция готова опубликовать комментарий, когда нам его дадут.
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