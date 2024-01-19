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В свердловском УГИБДД раскритиковали качество уборки дорог в Берёзовском
Фото: УГИБДД по Свердловской области
Руководство свердловского УГИБДД после проверки проблемных участков в Берёзовском городском округе раскритиковало качество уборки дорог от снега.
«Недостатки зимнего содержания» обнаружились на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в районе городского округа и на дороге «Березовский – Новосвердловская ТЭЦ», где на прошлой неделе произошла авария с двумя пострадавшими. По данным ГИБДД, на этом участке с октября 2023 года зарегистрировано девять ДТП.
На обоих дорогах представители областного ГИБДД выявили проблемы с уборкой снега на подходах к остановкам и остановочным комплексам, пешеходным переходам, а также снежные накаты и валы на проезжих частях.
В связи с этим подрядной организации «УралДорТехнологии», отвечающей за уборку данных участков дорог, которой, как отмечается, неоднократно направлялись рекомендации по устранению недостатков, было выдано два предписания. Кроме этого, УГИБДД возбудило три административных материала по статье 12.34 КоАП РФ. (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
«Недостатки зимнего содержания» обнаружились на трассе «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» в районе городского округа и на дороге «Березовский – Новосвердловская ТЭЦ», где на прошлой неделе произошла авария с двумя пострадавшими. По данным ГИБДД, на этом участке с октября 2023 года зарегистрировано девять ДТП.
На обоих дорогах представители областного ГИБДД выявили проблемы с уборкой снега на подходах к остановкам и остановочным комплексам, пешеходным переходам, а также снежные накаты и валы на проезжих частях.
В связи с этим подрядной организации «УралДорТехнологии», отвечающей за уборку данных участков дорог, которой, как отмечается, неоднократно направлялись рекомендации по устранению недостатков, было выдано два предписания. Кроме этого, УГИБДД возбудило три административных материала по статье 12.34 КоАП РФ. (Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог).
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