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Глава СК заинтересовался пропавшим в Свердловской области пять лет назад парнем
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался расследованием уголовного дело о безвестном исчезновении Антона Осипенко в Свердловской области пять лет назад.
Напомним, что молодой человек, о котором идёт речь, исчез в ночь со 2 на 3 февраля 2019 года.
С тех пор о его пропаже ничего неизвестно, как и о ходе расследования уголовного дела, с ним связанного. Именно это и стало поводом для обращения отца парня в СК. После этого глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе расследования.
Напомним, что молодой человек, о котором идёт речь, исчез в ночь со 2 на 3 февраля 2019 года.
С тех пор о его пропаже ничего неизвестно, как и о ходе расследования уголовного дела, с ним связанного. Именно это и стало поводом для обращения отца парня в СК. После этого глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области Анатолия Надбитова доклад о ходе расследования.
«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства»,
– говорится в сообщении информационного центра СК.
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