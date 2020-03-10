На Урале ищут пропавшего год назад человека

10:01 | 11.03.2020

Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Свердловской области пропал 22-летний Осипенко Антон Андреевич. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», его местоположение неизвестно с 3 февраля 2019 года.



Молодой человек проживал в поселке Восток Кушвинского района.



Рост Осипенко – 180 сантиметров, он нормального телосложения, у него стрижка под ноль, темно-серые глаза и борода.



В последний раз Антона видели одетым в удлиненную темную парку, черную вязаную шапку, черные джинсы и темно-синие кроссовки с белой подошвой.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»