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Роспотребнадзор одобрил свердловские купели для крещенских купаний
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Роспотребнадзор одобрил купели Свердловской области для крещенских купаний.
В преддверии православного праздника специалисты ведомства брали пробу воды на возбудителей болезней в купелях области. Воду на санитарно-химические и микробиологические показатели проверяли сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Список соответствующих всем гигиеническим требованиям купелей Роспотребнадзор опубликовал у себя в телеграм-канале, на который и просит ориентироваться.
О непрошедших проверку купелях надзорный орган не сообщал.
Напомним, что в нескольких городах и посёлках Свердловской области крещенские купания запретили.
В преддверии православного праздника специалисты ведомства брали пробу воды на возбудителей болезней в купелях области. Воду на санитарно-химические и микробиологические показатели проверяли сотрудники «Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Список соответствующих всем гигиеническим требованиям купелей Роспотребнадзор опубликовал у себя в телеграм-канале, на который и просит ориентироваться.
О непрошедших проверку купелях надзорный орган не сообщал.
Напомним, что в нескольких городах и посёлках Свердловской области крещенские купания запретили.
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