Свердловские дорожники предупреждают о пробках на Пермском тракте

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловский «Уралуправтодор» предупреждает о пробках на Пермском тракте, как в направлении Екатеринбурга, так и в другую сторону. Водителей просят планировать свой маршрут заранее.По данным дорожников движение затруднено с 315-го по 323-й километр трассы в направлении Перми. Тут специалисты предлагают объезжать пробку через Первоуральск, посёлок Билимбай и село Первомайское со съездом на 326-м километре и возвращением на дорогу на 290-м.В сторону Екатеринбурга пробка образовалась с 310-го по 315-й километр. Её можно объехать по тому же маршруту, но в обратном направлении: село Первомайское – посёлок Билимбай – Первоуральск со съездом на 290-м километре и возвращением на 326-м.